Giorgia Meloni a sorpresa a Bologna, a lezione di tortellini

"Ora vi spiego come si fa il tortellino". Il tutorial social è della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a sorpresa nel pomeriggio a Bologna in un negozio di pasta fresca in zona Fiera. A farle da tutor la sfoglina Patrizia, che gestisce l'attività con la figlia Lisa.

Elezioni, Meloni 'a lezione di tortellini' a Bologna

"È stata una sorpresa per noi", dice all'ANSA la signora Lisa. Gancio dell'iniziativa il deputato di FdI Galeazzo Bignami, "nostro cliente, che doveva arrivare con dei colleghi e invece è arrivato con Giorgia Meloni". "Sono arrivati intorno alle quattro e mezzo e sono stati una mezz'ora. Lei ha voluto solo sapere come si fanno i tortellini, non abbiamo parlato di politica - sottolinea Lisa - anche perché siamo in un momento delicato di insoddisfazione generale di tutti, e quindi è stato anche meglio così".

"È stata qui senza pubblicizzarsi - continua la sfoglina bolognese - è una persona molto normale, abbiamo parlato di cose pratiche, di vita quotidiana, di quanto sia bello imparare anche la manualità". Una mezz'ora di lezione per Giorgia Meloni - con tanto di dimostrazione pubblicata sui social - e poi via, un saluto all'attività commerciale accanto e ai clienti. Non prima di aver acquistato per sé dei tortellini bolognesi e dei passatelli.