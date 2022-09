Elezioni: al voto 51 milioni di italiani

Sono oltre 51 milioni e mezzo gli italiani che il 25 settembre avranno diritto a recarsi alle urne, per quasi tre milioni di loro sarà il 'debutto' alle elezioni politiche; mezzo milione i neo diciottenni nel 2022 ma, considerato il recente voto per il referendum, non per tutti potrebbe essere proprio la prima volta in cabina elettorale. Questi i numeri sulla carta, poi è da verificare quanto peserà, su questa vasta platea, l'astensionismo. Tutti i numeri delle elezioni del 25. - DONNE, 1,5 MILIONI IN PIU'. Dei 51.5 milioni di elettori, 25 milioni sono uomini e quasi 26 milioni e mezzo donne. -

VOTO ALL'ESTERO PER 4,8 MILIONI. Sono 4.871.731 gli elettori italiani residenti all'estero chiamati al voto. Per quanto riguarda la loro distribuzione geografica, la maggior parte si trova in Europa (2.645.030). Seguono America Meridionale (1.535.804), America Settentrionale e Centrale (437.802) e Africa, Asia, Oceania e Antartide (253.095). -

PER IL SENATO 3,8 MLN ELETTORI IN PIU'. Il prossimo 25 settembre i 18enni saranno chiamati al voto per la prima volta anche per il rinnovo dei componenti del Senato della Repubblica. Saranno complessivamente così 3,8 milioni in più gli elettori dei senatori di quanti sarebbero stati con le precedenti regole. Tutti gli elettori che si recheranno a votare presso l'ufficio elettorale di sezione dovranno dunque ricevere dal presidente del seggio entrambe le schede di voto per i due rami del Parlamento. -

61MILA SEGGI, ALMENO 180MILA SCRUTATORI. Sono 61.545 le sezioni elettorali, secondo i dati del Viminale aggiornati al 31 dicembre 2021. In ciascuna sezione ci sarà un presidente, un segretario e quattro scrutatori. Il seggio può funzionare con un minimo di tre componenti, quindi saranno almeno 180mila le persone che domenica 25 settembre saranno impegnate nelle operazioni di voto e di spoglio delle schede. -

OLTRE 20MILA SCUOLE E ALTRI UFFICI IMPEGNATI. Le oltre 60mila sezioni elettorali sono ubicate in 22.586 fabbricati, la maggior parte dei quali sono scuole che dunque, a pochi giorni dall'apertura dell'anno scolastico, rimarranno chiuse da venerdì 23 aprile a lunedì 26 aprile compreso. -

75 PARTITI IN LIZZA. Sono 75 i contrassegni ammessi dal Viminale depositati da parte dei partiti o dei gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista per il prossimo 25 settembre. Ai 70 inizialmente ammessi, se ne aggiungono altri 5 tra i 14 simboli per i quali il 16 agosto scorso erano stati richieste modifiche.