Rampelli: 'Con questi numeri possiamo governare'

"Ho fatto il parlamentare di maggioranza ma mai neanche nemmeno l'assessore: ora posso dire che con questi numeri possiamo governare". E' il commento a caldo di Fabio Rampelli, emozionato ma sorridente, ai primi e exit poll dal salone dell'Hotel parco dei Principi. Nel resto del salone, pieno zeppo di cronisti, un silenzio irreale, pieno di cautela. Solo un breve e misurato applauso, è stato udito fuori da un piccola sala dell'Albergo in cui si trovano alcuni dirigenti del partito tra cui Ignazio La Russa e Guido Crosetto. "Aspettiamo numeri un po' più solidi prima di commentare, certo è che la tendenza è buona. Auspichiamo una maggioranza abbastanza ampia, solida, al Senato per poter governare. Quanto ai rapporti interni (al centrodestra, ndr), possono cambiare, ma se c'è lealtà e collaborazione e senso di responsabilità si riesce a governare. Altrimenti no". Lo ha detto Luca Ciriani capogruppo di FdI al Senato, a Porta a Porta interpellato sui rapporti di forza con la Lega.

Salvini: 'Centrodestra in netto vantaggio. Grazie' "Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Noi siamo prudenti, sono ancora dati che poi dovranno essere confermati" ma se fossero confermati sarebbe un "risultato importante" considerando che "fino a poco fa ci davano per morti, ricordo sondaggi al 6-8% ". Così Michele Gubitosa vicepresidente M5s commentando con Quarta Repubblica su Rete 4 i primi istant poll sui risultati delle elezioni. "Il cendrodestra unito ha vinto. Letta - ha aggiunto - qualche domanda dovrà farsela".Ci davano "per morti ma con una grande campagna elettorale, il movimento se quello che vediamo è confermato, è il terzo partito in questo Paese e nessuno dei commentatori ci avrebbe scommesso 5 euro un mese fa". Così Riccardo Ricciardi del M5s commentando gli exit poll a La7. Cosa farete ora col Pd? "Il Pd - ha sottolineato - ha la maggiore responsabilità politica della vittoria del centrodestra" perché ha chiuso i canali immediatamente dopo la caduta del governo, "ha chiuso a noi, a Calenda, è rimasto solo e questo è il risultato di una pessima gestione, Letta deve fare un grosso mea culpa".