Il figlio di Rosa Jervolino, "mamma si è fatta una risata"

"Quando lo abbiamo detto a mamma si è fatta una bella risata". A dirlo all'ANSA è Michele Russo, figlio di Rosa Russo Jervolino, ex sindaco di Napoli ed esponente di spicco della Dc, parlando della falsa notizia della morte.

"Non so come sia potuta uscire una cosa del genere", si chiede Michele Russo. "Mamma - prosegue - è tranquilla e serena nella sua casa di Roma".