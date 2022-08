Elezioni: Durigon, Meloni sarà candidata a L'Aquila

Claudio Durigon e Alfredo Becchetti, rispettivamente coordinatori della Lega Lazio e Roma, hanno depositato le liste alla Corte di Appello di Roma. Durigon ha confermato che per I collegi uninominali del centrodestra "Giorgia Meloni sarà candidata a L'Aquila". Negli uninominali del Lazio saranno candidati Fabio Rampelli, Antonio Tajani e Claudio Durigon.

Per la Lega capolista al Senato nel Lazio 1 sarà Giulia Bongiorno, nel Lazio 2 Claudio Durigon. Per la Camera capolista nel plurinominali 01 e nel plurinominale 03, Simonetta Matone, nel secondo Antonio Angelucci. Nel plurinominale 3, dopo l'ex Magistrato c'è Alfredo Becchetti.