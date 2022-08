Gualtieri a Conte, romani conoscono disastro Raggi

"Caro Giuseppe, capisco che sei in campagna elettorale ma tutti i romani conoscono la situazione disastrosa ereditata da Virginia Raggi. Oggi Roma non ha impianti e per questo inquina, consuma suolo, sperpera risorse ed è più difficile da pulire. Con i nuovi impianti noi ridurremo le emissioni di oltre il 90% e in aggiunta investiremo sulle più innovative tecnologie nella cattura della CO2 per arrivare a un ciclo dei rifiuti a emissioni zero". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri rispondendo al leader del M5s Giuseppe Conte. Il leader pentastellato infatti gli aveva chiesto se la "firma apposta per il clima" sarebbe stata la stessa che avrebbe messo "per costruire un megainceneritore e diffondere fumi inquinanti qui a Roma".

Gualtieri ha quindi ribadito: "Elimineremo i camion che oggi portano i rifiuti in discariche e termovalorizzatori d'Italia e di tutta Europa rendendo finalmente indipendente e pulita la città. Chiudiamo il ciclo dei rifiuti esattamente come nelle grandi capitali europee. Inoltre ridurremo l'utilizzo delle discariche dal 30% al 3%, come chiede l'Europa, per spingere l'economia circolare e fermare i cambiamenti climatici. Se non lo sai, abbiamo presentato un articolato piano rifiuti. Ti invito a studiarlo. Buona lettura", ha concluso.