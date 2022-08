Centrodestra: Berlusconi posta il simbolo. Nel pomeriggio al via tavolo candidature

Messaggio per il voto degli italiani all'Estero da parte di Silvio Berlusconi che posta sul suo profilo Facebook anche il simbolo dell'alleanza di centrodestra con il suo nome e quelli di Meloni e Salvini.

Intanto dopo quello sul programma di ieri, al via nel pomeriggio la prima riunione del tavolo sulle candidature del centrodestra. Appuntamento stavolta invece del Senato, alla Camera, in particolare alle 15 in una sala del gruppo leghista. Si dovrebbe cominciare con l'esame delle candidature unitarie nelle circoscrizioni estere. Alla riunione dovrebbero essere presenti Antonio Tajani e il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, per Fi, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli per Fdi, Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti per la Lega, Lorenzo Cesa e Antonio De Poli per l'Udc. Atteso a Roma anche Saverio Romano per Noi con l'Italia.

"E' giusto - ha affermato in mattinata a Morning news su Canale 5 Matteo Salvini - presentare agli italiani almeno una parte della squadra di chi guiderà il Paese. Ricordiamoci che ancora non abbiamo vinto. Noi possiamo proporre idee, abbiamo tanti sindaci e presidenti di Regioni. Chiederò a Meloni e Berlusconi i nomi dei ministri più importanti, penso all'Economia".