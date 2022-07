Francesca Pascale: "Se vincono i sovranisti via dall'Italia"

"Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti!". E' il post su Instagram con cui Francesca Pascale torna a parlare di politica e di elezioni, schierandosi apertamente contro il centrodestra.



L'ex fidanzata di Silvio Berlusconi, che lo scorso 2 luglio si è unita civilmente pubblica con Paola Turci, pubblica una foto in cui si vede in primo piano una scatoletta di cannabis naturale e sullo sfondo una spiaggia. Poi l'affondo contro Meloni, Salvini e lo stesso Cavaliere, con gli hashtag "via dall'Italia subito" e "mai con i sovranisti". Il post è accompagnato anche da una storia in cui c'è un fotomontaggio con le immagini di Matteo Salvini e di Riccardo Magi. "A lui le madonne a noi Maria" scrive la Pascale facendo riferimento alla diretta del leader della Lega al Tg1 durante la quale alle sue spalle c'erano una serie di immagini religiose.



Parole e pensieri che hanno raccolto centinaia di commenti e anche insulti, uno dei quali è stato postato nelle storie e al quale la stessa Pascale così ha risposto: "se l'orrido non fosse arrivato, restavo. Invece, eccoli qua nella loro naturale predisposizione".

Agenzia ANSA Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì - Cultura & Spettacoli Cerimonia intima per la coppia a Montalcino (ANSA)