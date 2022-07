Post del compagno della Dadone, ministra come la contestatrice di Draghi

Un fotomontaggio con il volto di Fabiana Dadone al posto di quello della contestatrice che il 15 aprile 2015 saltò sulla scrivania di una conferenza stampa di Mario Draghi, allora presidente della Bce, gettandogli addosso una busta di coriandoli: rimbalza dal web sulle chat dei parlamentari, in particolare quelli del M5s, l'immagine pubblicata sui social da Ergys Haxhiu, compagno della deputata del Movimento e ministro per le politiche giovanili. "Consiglio dei ministri delle 15.30. Così me lo immagino io", ha scritto Haxhiu, esperto di web marketing per professionisti e pmi, nel post pubblicato prima della riunione del governo, poi slittata per la decisione del premier di recarsi al Quirinale.