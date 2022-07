Via libera nella notte della Commissione Bilancio della Camera al decreto aiuti. I deputati hanno votato fino a poco prima dell'alba e hanno quindi conferito mandato ai relatori per far approdare il provvedimento in Aula lunedì. Il decreto dovrà passare poi all'esame del Senato per essere approvato entro metà luglio. Nel dl è conferito stanotte anche il nuovo decreto bollette.