Salvini a Draghi, in settimana i decreti benzina e siccità

"Questa settimana mi aspetto dal governo il decreto benzina e siccità. L'emergenza per le famiglie è rinnovare lo sconto benzina e quello di luce-gas, e poi un decreto siccità perché ci sono agricoltori che non ce la fanno più. Lo chiedo formalmente al premier Mario Draghi": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un comizio a Magenta, nel milanese.

Queste misure, ha aggiunto Salvini, "non servono alla Lega, ma agli italiani. Spero che il governo non perda altri giorni".

Per la risoluzione sulle armi all'Ucraina "lavoriamo per unire e parlare di pace". E il governo non rischia quantomeno "per la Lega. Sarebbe un problema se passasse giugno senza il decreto benzina e il decreto siccità". "Non commento i 'se' né i litigi dei 5Stelle", ha aggiunto Salvini smarcandosi poi dalla riunione sul tema convocata per oggi pomeriggio: "Ho delegato i capigruppo - ha concluso - mi piace delegare la risoluzione dei problemi ad altri".