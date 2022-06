Ursula von der Leyen al Maxxi, al via il Festival Internazionale New European Bauhaus

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha scelto il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo per l’apertura ufficiale della prima edizione del Festival Internazionale New European Bauhaus (NEB), giovedì 9 giugno 2022

Diretta dalle 10 alle 12:20

Alle 13 in diretta con Bruxelles dal MAXXI, Ursula von der Leyen darà il via ufficiale al Festival. Introdotta da Giovanna Melandri, con la partecipazione del Ministro Dario Franceschini, la Presidente dialogherà con l’architetto Diébédo Francis Kéré, vincitore del Pritzker Prize 2022, moderati da Monica Maggioni, Direttore del TG1.

Durante la diretta con Bruxelles, ci saranno diversi collegamenti con alcuni dei Paesi che partecipano al Festival (Danimarca, Austria, Estonia, Germania, Cipro, Bulgaria, Latvia, Romania, Spagna e Repubblica Ceca) e con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

Nella lobby del museo, la presidente dialogherà con Diébédo Francis Kéré, pioniere dell’architettura sostenibile e vincitore del Pritzker Prize 2022. L’apertura del Festival sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma https://new-european-bauhaus-festival.eu

Il Festival NEB, lanciato da von der Leyen che ha chiamato a raccolta i creativi di tutta l’Unione - architetti, artisti, designer, scienziati, imprenditori e cittadini -, ha l’obiettivo di costruire insieme un futuro sostenibile, inclusivo e bello. NEB trae ispirazione da quella multidisciplinarità propria della Bauhaus, la celebre scuola d’arte e design nata in Germania nel 1919, in un momento di grande complessità come quello attauale e oggi modello di riferimento per il Green Deal Europeo.

La sede principale del Festival, che si svolgerà dal 9 al 12 giugno 2022, è Bruxelles, e ci saranno oltre 300 eventi in presenza e online in tutti i Paesi dell’Unione (https://new-european-bauhaus-festival.eu). Un’occasione dunque per mettere in rete i mondi della ricerca, della scienza e della tecnologia, dell’educazione e dell’impegno civile, dell’arte e dell’architettura per riflettere e capire come creare insieme un futuro sostenibile.

