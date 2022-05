M5s indica nomi commissione Esteri, anche Castellone e Licheri

Sono i senatori Gianluca Ferrara, Simona Nocerino, Paola Taverna, Ettore Licheri e Mariolina Castellone i nomi indicati dal Movimento 5 stelle per la commissione Esteri del Senato, 'azzerata' per effetto del pressing per le dimissioni del presidente pentastellato Vito Petrocelli. Il M5s quindi conferma 3 dei suoi 5 ex componenti (esclusi quindi Petrocelli e Alberto Airola) e aggiunge la capogruppo al Senato e il suo predecessore nello stesso ruolo, Licheri. Sono i nominativi arrivati alla presidenza del Senato e gli unici mancanti per il rinnovo della commissione. La deadline indicata è oggi alle 13.