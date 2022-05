Ue: Meloni, i federalisti hanno trasformato la Festa in farsa

"Oggi si celebra la Festa dell'Europa e si chiudono i lavori della Conferenza sul futuro della Ue. Un'iniziativa che avrebbe potuto gettare le basi per una nuova Europa, più rispettosa delle identità nazionali e più centrale nello scacchiere internazionale, ma che i federalisti hanno trasformato in una farsa". Lo afferma Giorgia Meloni, leader FdI e Presidente di Ecr. "Hanno imposto la loro agenda, respinto tutte le proposte dei Conservatori", aggiunge.

"Hanno allestito una passerella mediatica dai costi sconosciuti - prosegue Giorgia Meloni - e non rappresentativa del sentimento dei popoli. ECR continuerà a lavorare per dare un'anima e una missione all'Europa e costruire una Confederazione di Stati liberi e sovrani capace di stare a testa alta in Occidente e nel mondo. Un'Europa orgogliosa e fiera di sé stessa, capace - conclude - di difendersi dalle minacce delle autocrazie".