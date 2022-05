ANSA e Canadian Press firmano un nuovo accordo di collaborazione

Canadian Press - la principale Agenzia di informazione canadese - e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Canada Andrea Ferrari. La partnership prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative.

Si arricchisce quindi per gli abbonati delle due Agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

"Sono stato molto contento di assistere all'accordo firmato tra ANSA e Canadian Press: due importanti e stimate agenzie di stampa, professionalmente affidabili e degne di fiducia", ha dichiarato l'Ambasciatore Andrea Ferrari. "Attraverso questo accordo, e la successiva sostanziale collaborazione che ne seguirà, italiani e canadesi e le loro istituzioni disporranno di un'ulteriore fonte di informazioni per approfondire e valorizzare la loro già profonda conoscenza reciproca. Questo accordo assume un ulteriore valore aggiunto se si considera che è stato finalizzato nell'anno in cui si celebra il 75esimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche bilaterali".

L'Amministratore Delegato Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per la nuova collaborazione: "Questo nuovo importante accordo siglato con Canadian Press è di grande soddisfazione e rappresenta un ulteriore importante step nell'implementazione della nostra strategia di accordi internazionali che stiamo firmando con le maggiori Agenzie di informazione dei 5 continenti. L'obiettivo è quello di ampliare sempre di più la disponibilità di notizie per i nostri giornalisti e il nostro pubblico e - allo stesso tempo - di condividere con Canadian Press best practices e di sviluppare progetti commerciali con le aziende dei rispettivi Paesi".

"Canadian Press è orgogliosa di annunciare questa partnership con ANSA, la principale Agenzia di informazione in Italia", ha affermato da parte sua Malcolm Kirk, presidente dell'Agenzia di stampa nazionale canadese. "L'Italia e il Canada hanno da tempo un rapporto di collaborazione e il Canada ospita una popolazione italo-canadese numerosa e dinamica. Sia gli italiani che i canadesi avranno ora accesso a notizie aggiuntive da due marchi di fiducia. Lo scambio tra le nostre due Agenzie arricchirà la copertura estera per i clienti di CP che beneficeranno dei 76 anni di notizie dell'ANSA".