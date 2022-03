Circolare, isolamento positivi e autosorveglianza contatti

Isolamento solo per i positivi, autosorveglianza per 10 giorni per i contatti stretti di casi positivi al Covid e tamponi giornalieri per gli operatori sanitari fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato. Lo prevede la circolare del ministero della salute 'Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19', tenendo conto del Decreto legge 24 marzo 2022 su 'Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza'.