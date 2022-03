Letta, sostegno agli ucraini ma l'Italia non è in guerra

"Io mi sento di chiedere ai leader europei, ai leader dei nostri Paesi di essere uniti e determinati e se lo saranno io sono convinto che la strategia folle di Putin si fermerà. L'Europa è portatrice di pace, l'Italia non è in guerra. Noi sosteniamo la libertà degli ucraini. Domenica sarò accanto alla comunità ucraina che protesterà e credo sia un fatto importante un messaggio forte. Con tutti i nostri sindaci, amministratori locali, con tutte le nostre sezioni stiamo sostenendo gli aiuti umanitari". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta in un punto stampa al Parlamento Ue.

"I nostri Paesi non sono in guerra con la Russia. E' importante ribadirlo e dirlo con grande forza. La Russia non è Putin, i russi non sono nostri nemici. E' molto importante dirlo per evitare che si entri in una spirale dalla quale è molto difficile poi uscire", spiega Letta. "Credo che la giornata del discorso di Zelensky al Parlamento abbia rappresentato una svolta nella storia europea consegnando all'Europarlamento quello che è sempre stato il sogno di Sassoli, fare del Parlamento Ue la casa della democrazia. Bisogna continuare sulla strada del sostegno. Sono i leader europei che hanno in mano l'agenda e la strategia"; spiega ancora il leader dei Dem. "Noi vogliamo la libertà degli ucraini. Stiamo sostenendo l'accoglienza dei profughi, stiamo lavorando per l'invio di medicinali e tende soprattutto" importanti soprattutto "per i bambini e le donne che stanno fuggendo da questa assurda guerra", continua Letta che invita ad ascoltare le parole di Papa Francesco e il suo appello per la pace.

"Non sono preoccupato per la tenuta dell'esecutivo perché chiunque aprisse una crisi di governo ora sarebbe considerato un folle. Vedo ultimatum sul catasto, sulla delega fiscale...è surreale. La nostra gente è angosciata per la guerra. È il momento dell'unità del Paese attorno al governo Draghi". Lo dice il leader del Pd Enrico Letta in un punto stampa al Parlamento Ue.

"L'Europa oggi è unita come non lo è mai stata ma è anche il momento in cui deve fare dei passi avanti decisivi sull'energia, la difesa e in materia economica e sociale. Io sono fermamente convinto che questo sia il momento per fare l'Europa dell'energia, l'autosufficienza energetica dell'Europa vuol dire libertà", ha detto inoltre il segretario del Pd.