Fumata nera sul catasto, resta il nodo della riforma fiscale

Nuova fumata nera sul catasto: la riunione tra maggioranza e governo, convocata in vista dell'avvio del voto sulla riforma fiscale in commissione Finanze alla Camera, non ha sciolto il nodo principale che tiene da settimane in stallo la delega. "Siamo al muro contro muro", dice chi ha partecipato alla riunione nel corso della quale il governo ha chiesto a tutti i partiti di ritirare gli emendamenti sul catasto e la Lega ha opposto un secco "no".