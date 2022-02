Fine Vita: Fico, domani Camera inizia il voto sulla proposta di legge

"Domani pomeriggio alla Camera proseguirà l'esame della proposta di legge sul fine vita. Si inizieranno a votare gli emendamenti al provvedimento. Bisogna andare fino in fondo, perché il Parlamento ha il dovere morale e politico di approvare una legge che il Paese attende". Così il presidente della Camera Roberto Fico.

"Come rappresentanti dei cittadini dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, dando priorità anche a temi su cui non sempre è facile trovare una sintesi. Sarebbe una cocente sconfitta e un profondo scollamento con la società non farlo sul fine vita", conclude Roberto Fico.

Ieri la Consulta ha dichiarato inammissibile il quesito sull'eutanasia