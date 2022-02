Covid: convoglio camionisti no-vax dalla California a Washington

Fa scuola anche in Usa "Freedom convoy", la protesta dei camionisti canadesi contro l'obbligo di vaccino che ha paralizzato Ottawa ed altre citta' del Paese, oltre al ponte commerciale piu' trafficato con gli Usa.

Negli Stati Uniti e' stato organizzato il "People's Convoy", un convoglio di mezzi pesanti che si radunera' il 4 marzo in California per dirigersi poi verso la capitale americana. Lo scrive Politico.

La mobilitazione, sostenuta da influencers di estrema destra e politici conservatori, compreso Donald Trump, ha guadagnato l'attenzione dei gruppi estremisti e suprematisti.

Online stanno gia' circolando diversi messaggi criptati con consigli sulla logistica, il fundraising ed altro supporto tecnico per bloccare varie citta'.