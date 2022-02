Conte chiede ai ministri 5s un 'patto per i cittadini'

"Il Movimento 5 Stelle è stato chiaro: serve un patto per garantire risposte ai bisogni dei cittadini, non ad altri interessi. Come ripetiamo da tempo, è il momento di accelerare per sostenere la ripartenza e offrire soluzioni rapide ed efficaci alle urgenze del Paese". Così il Presidente M5s Giuseppe Conte in un post in cui aggiunge: "I ministri 5 Stelle devono portare avanti questo impegno, questi fatti, queste parole. Sono quelle che si aspettano i cittadini, a cui noi tutti, ora più che mai, dobbiamo risposte e azioni concrete. Senza perdere tempo".