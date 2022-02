Perquisizioni GdF a casa di Conte per contratti di consulenza

La Guardia di Finanza a casa di Giuseppe Conte, nelle scorse settimane, per l'acquisizione di fatture e documenti per consulenze da 3-400mila euro, non tutti pagati, per alcune società di Francesco Bellavista Caltagirone, ex patron del gruppo Acqua Marcia. Lo scrive il quotidiano Domani in un articolo in prima pagina. I militari oltre che nell'appartamento di Conte sarebbero stati dall'avvocato Guido Alpa e da altri due legali. Il fascicolo della procura di Roma a "modello 44", senza indagati, è relativo alle dichiarazioni di Piero Amara. La procura dovrà accertare se le consulenze si sono svolte correttamente come sostengono i legali.