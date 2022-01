Protestano i camionisti in Canada contro l'obbligo vaccinale

La protesta dei camionisti contro l'obbligo vaccinale in Canada ha raggiunto la capitale. Il Guardian riferisce che alcuni camion sono scesi in piazza ad Ottawa per protestare davanti al parlamento contro le politiche adottate dal primo ministro Justin Trudeau.

Il cosiddetto "Freedom Convoy", convoglio della libertà - proveniente da est e ovest del paese - è iniziato come una manifestazione contro l'obbligo vaccinale per i camionisti transfrontalieri, ma si è poi trasformato in una manifestazione contro le politiche governative adottate durante la pandemia.

Il Servizio che si occupa della protezione del Parlamento prevede che oggi saranno presenti fino a 10.000 manifestanti.