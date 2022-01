Quirinale: la seconda giornata di voto - TEMPO REALE

Dopo le 672 schede bianche della prima chiama, si annuncia al buio anche la seconda votazione per la presidenza della Repubblica, oggi dalle 15. Manca un candidato eleggibile con la maggioranza dei due terzi ma al momento non c'è intesa neanche su un nome che possa essere votato a maggioranza assoluta a partire da giovedì. Sarà un'altra giornata di incontri e contatti frenetici nei partiti e tra i leader a partire dalla riunione dei grandi elettori della Lega convocati da Matteo Salvini alle 10.

"Salvini ha l'asso in mano e deve scegliere quando calarlo" sostiene di primo mattino Matteo Renzi elencando le quattro ipotesi in mano al capo della Lega: un nome di centrodestra, un accordo con tutti "su un nome fuori dal giro", un accordo con Conte e, dice l'ex premier, "infine un sistema di usato sicuro".

Ieri l'ex ministro dell'Interno ha provato a tessere la tela del dialogo e oggi tornerà a vedere sicuramente il segretario del Pd. Tra i dem c'è però il timore che il gelo di Salvini e di Conte su Mario Draghi possa portare a perdere l'ex presidente della Bce anche a capo del Governo. "Per noi la figura di Draghi è preziosissima per il Paese e c'è il rischio che tentativi confusi non portino a nomi di livello adeguato e minino anche la stabilità del governo", avverte il dem Enrico Borghi. In questa situazione confusa, i partiti vedono il bicchiere mezzo pieno del dialogo avviato tra centrodestra e centrosinistra. "Credo che difficilmente andremo oltre la quinta", spera Renzi anche lui impegnato su varie ipotesi.

Alla vigilia del nuovo voto, esce dal riserbo uno dei quirinabili più citati: Pierferdinando Casini che stamattina con un post su Instagram esclama: "La passione politica è la mia vita!!", unendo un cuore, la bandiera italiana e una sua foto da giovane democratico cristiano. Non è candidato ma in tanti sognano un suo bis il presidente Sergio Mattarella che stamattina ha lasciato la sua abitazione di Palermo per tornare nella capitale.