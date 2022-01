Carceri: Cartabia, interventi nelle prossime settimane

Gli interventi sul carcere saranno una delle "priorità" dei prossimi giorni. Lo ha sottolineato la ministra della Giustizia Marta Cartabia, alla lezione inaugurale del Corso in Scienze giuridiche della Scuola di dottorato dell'Università Bicocca di Milano ricordando che si sono da poco conclusi i lavori della commissione Ruotolo. "Sul mondo del carcere abbiamo posto attenzione sin dall'inizio e vuole essere una priorità" ha detto Cartabia, annunciando che "alcune iniziative legislative saranno impegno del Ministero nelle prossime settimane".

Dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere "abbiamo messo in campo il lavoro di una commissione, presieduta da Marco Ruotolo, che ha concluso lavori a fine dicembre", ha sottolineato la ministra riferendosi alla commissione ministeriale sull'Innovazione penitenziaria presieduta dal professor Marco Ruotolo che ha elaborato le proposte per migliorare la quotidianità dei detenuti e di chi vi lavora. "All'inizio del 2020 sappiamo cosa è successo nelle carceri per la paura del contagio. In questo periodo di pandemia, affrontare questi problemi significa anche assicurare le vaccinazioni, le mascherine e tutti i controlli necessari ma far proseguire allo stesso tempo una proposta di attività e di percorsi rieducativi anche in queste condizioni che sono particolarmente difficili nella vita in carcere", ha concluso.