Capo negoziatore Iran a ANSA, 'non faremo marcia indietro' (2)

(ANSA) - TEHERAN, 04 DIC - Lunedì sono riprese a Vienna le trattative tra Iran, Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia, Cina, e indirettamente gli Usa, per cercare di riattivare l'accordo, dopo oltre cinque mesi di sospensione seguiti all'elezione a presidente in Iran dell'ultraconservatore Ebrahim Raisi. Ieri le delegazioni hanno sospeso i negoziati e sono rientrate alle rispettive capitali per consultazioni, ma gli europei e gli Usa hanno già detto che le nuove proposte presentate da Teheran rimettono in questione gran parte dei progressi raggiunti nei precedenti sei round di trattative, quando era presidente il moderato Hassan Rohani. (ANSA).