Salvini, Draghi continui a Palazzo Chigi, bene Berlusconi

"Condivido quanto afferma Berlusconi. Draghi sta lavorando bene. Mi auguro che continui a lavorare a lungo e a fare il presidente del Consiglio". Lo dice Matteo Salvini parlando durante una conferenza stampa sulla manovra e commentando il dibattito aperto sul Colle che ha visto ieri il Cavaliere in pressing sul premier perché resti fino al 2023.

Un concetto ribadito da Berlusconi in una intervista al Corsera nella quale il suo appello è allo stop alle "piccole tattiche" sul Quirinale e sull'azione dell'Esecutivo.

"Il Nucleare di quarta generazione utile e pulito. Non partecipare alla sperimentazione sarebbe un suicidio. L'Italia ha bisogno di autosufficienza energetica", ha detto Salvini che ha annunciato che domani incontrerà il presidente del Consiglio Mario Draghi. "Il tempo che avremo a disposizione con Draghi - dice - lo useremo al massimo per la riduzione delle bollette".

"Sul nucleare - sostiene - il Parlamento si esprima al di la delle ideologie. Partecipare al nucleare è sopravvivenza, altrimenti dipenderemo dagli umori dei cinesi o dal gas algerino o russo", sostiene Salvini. L'attuale manovra, sottolinea, "Rischia di essere una manovra molto utile in tempi normali, ma in tempi di covid gli otto miliardi rischiano di durare qualche mese o poco più. Ci sono altre risorse da potere usare meglio tagliando le bollette. L'ambizione è arrivare a cinque miliardi per tagliare le bollette e spero che ci sia l'unanimità".