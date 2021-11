Iv: secondo giorno della Leopolda, Renzi parla di Open. "Serve un profilo europeista e antisovranista al Quirinale"

E' in corso il secondo giorno della Leopolda, la kermesse fiorentina di Italia Viva. La mattinata è dedicata ai tavoli tematici, con confronti fra i cittadini e i parlamentari su temi come Europa, Giustizia, sanità, fake news. Nel pomeriggio sono previsti gli interventi di alcuni amministratori, come il sindaco di Milano, Beppe Sala. "Alle 18.30 - annuncia Renzi - vi racconto di Open: senza polemiche, ma per fare finalmente chiarezza sullo scandalo di un processo politico alla politica". Dal palco, che ricorda la consolle di una radio, viene gestita la regia delle interviste alle persone che partecipano ai tavoli, che vanno in onda sulle pagine social di Iv. La platea - tutti a sedere con postazioni distanziate - è già quasi al completo. Fra i partecipanti, in molti stamani hanno postato le foto della fila all'ingresso, prima dell'inizio dei lavori, alle 9.30.

"Cosa succederà il 18 gennaio io non so dirlo, finita la legge di bilancio" la scelta del presidente della Repubblica "sarà la priorità assoluta, cercheremo un profilo riformista, europeista, che sia contro il sovranismo e rafforzi l'alleanza atlantica. Mattarella lo ha fatto benissimo". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervistato a Sabato anch'io, su Radio Rai Uno. "Draghi fa bene il premier e farebbe bene il presidente della Repubblica e anche la guida di una istituzione europea. Draghi dove va fa bene".