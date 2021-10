Fiano, domani mozione per sciogliere Forza Nuova

"Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti": lo ha annunciato il deputato Pd Emanuele Fiano che partecipa davanti alla Camera del lavoro di Milano al presidio di solidarietà alla Cgil nazionale cui ieri è stata devastata la sede durante le proteste dei no green pass.

"Tutte quelle formazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte e questo è il momento di dirlo con chiarezza", ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini all'assemblea generale del sindacato.

"L'assalto di ieri alla sede della CGIL è stata una riedizione in piccolo di quello che è accaduto alle sedi sindacali ed alle case del popolo per mano dei fascisti in preparazione del ventennio. La storia non deve ripetersi ed il governo deve intervenire prontamente per sciogliere qualsiasi associazione o partito che persegua, predichi ed attui la violenza ed il fascismo, come fa Forza nuova". Così il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, deputato M5S.Una richiesta già avanzata dal segretario del Pd Enrico Letta, oltre che dall'Anpi.

"La prossima settimana come rappresentante dell'Istituzione proporrò che i valori anti-fascisti siano inseriti nello Statuto della Regione Lazio, che è una delle poche regioni che non aveva questo richiamo costituzionale al suo interno. Anche su questo è ora di cambiare pagina", ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine dell'assemblea generale della Cgil.

"Da chi guida partiti che strizzano l'occhio a certe forze" fasciste "ci aspettiamo che prendano una posizione chiara: che facciano azioni, non interviste" così ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha partecipato al presidio alla Camera del lavoro. "A Milano e Torino sono state elette persone di matrice fascista e questo non è accettabile" ha aggiunto fra gli applausi. "Credo che Giorgia Meloni debba agire e buttar fuori persone che evidentemente non rappresentano gli insegnamenti della nostra Costituzione" ha aggiunto rispondendo ai giornalisti.

La richiesta del segretario della Cgil Maurizio Landini di sciogliere le organizzazioni con richiami al fascismo "mi pare una richiesta che a questo punto trovi elementi di fondamento significativo". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando a La Spezia a margine della desposizione della corona al monumento alle vittime del Lavoro. "E' del tutto evidente che c'è un tentativo in atto di utilizzare le tensioni che esistono nel Paese e scagliarle contro le istituzioni democratiche, contro contro un presidio del lavoro come il sindacato come la Cgil".

"La magistratura italiana e la nostre leggi prevedono già quali siano gli elementi e le norme per agire nei confronti di queste associazioni. Non spetta a me sostituirmi agli inquirenti nè alla magistratura. Noi siamo il partito della legalità, siamo contro ciò che contrasta con la legge ma non spetta a me decidere, la Costituzione assegna questo diritto dovere alla magistratura". Così il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida commentando con l'Ansa la mozione per lo scioglimento di Fn presentata dal Pd Emanuele Fiano.