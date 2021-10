Carfagna: 'Basta competizioni nel centrodestra'

"Gli equilibri del centrodestra sono sicuramente scossi dalla competizione interna: dalla gara elettorale fra Meloni e Salvini. Ed anche i risultati poco soddisfacenti in alcune città mostrano che è davvero ora di smetterla. Perché la regola chi prende un voto in più guida la coalizione, va interpretata con senso di responsabilità. Per prendere un voto in più si rischia di disintegrare la coalizione" Lo ha detto la ministra per il Sud Mara Carfagna partecipando al 'Made in Italy Summit 2021' organizzato dal Sole 24 Ore e Financial Times e Sky tg24

"Naturalmente - prosegue Carfagna - non posso decifrare le intenzioni della Lega e di Salvini e allo stesso tempo non voglio essere elusiva. Ieri il Consiglio dei ministri era chiamato a discutere e a votare un provvedimento importante. La riforma fiscale è una riforma abilitante del Pnrr, significa che se non viene approvata i soldi dell'Europa non arrivano in Italia. La lega ha deciso di non partecipare al voto: onestamente e personalmente è una scelta che io non comprendo, oltre che non condividere".

"Quella riforma conteneva molte delle questioni care al centro-destra - ha proseguito Carfagna - : il superamento dell'Irap, la rimodulazione delle aliquote Irpef per il ceto medio e l'abbattimento del cuneo fiscale". Per quanto riguarda il catasto, Carfagna ha aggiunto: "Anche oggi il ministro Franco è stato molto chiaro: si tratta di una operazione di trasparenza cioeè di un censimento che farà emergere immobili fantasma e che, è scritto neo su bianco sulla delega, non sarà propedeutico ad un aumento della tassazione. Alla fine sono convinta che la Lega contribuirà a migliorare questo testo, come già ha fatto altre volte. Ci ricordiamo l'atteggiamento barricadiero sul coprifuoco che poi sostanzialmente è rientrato. Questa legge va in Parlamento, va alle Camere, quindi puo' essere migliorata ed emendata".

"Io ho letto la riforma sul fisco ed onestamente non vedo il rischio di una patrimoniale sulla casa. Ed in più mi sento oggettivamente rassicurata dal premier Draghi, che ieri è stato molto, molto chiaro, ed ha spiegato benissimo che quella riforma non comporterà un aumento delle tasse". Se fosse una patrimoniale nascosta come Forza Italia, ha aggiunto, 'saremmo noi i primi a fare le barricate".