Fisco: Letta, sì alla riforma del catasto, da Draghi chiaro no agli aumenti

"Siamo favorevoli a una riforma del catasto che lo aggiorni e lo renda più funzionale, digitalizzando. Draghi su questo è stato chiaro e io credo che bisogna fidarsi di lui. Ha spiegato che la riforma del catasto non comporta un aumento delle tasse per nessuno. E' una riforma attesa da decenni". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Radio Anch'io su rai radio1.



"Per quanto riguarda il fisco la stella polare debba essere premiare chi ha sempre pagato le tasse. Il tempo dei condoni deve finire. La riduzione fiscale deve partire da quei ceti, da quei redditi che le tasse le hanno sempre pagata".