La seduta dell'Aula del Senato sul Dl Green pass è rinviata a stamani alle 9.30: lo ha spiegato ieri in Aula la presidente Elisabetta Casellati dopo la richiesta del presidente della commissione Affari Costituzionali Dario Parrini di ulteriore tempo per terminare i lavori in commissione. "Stiamo ordinando e fascicolando i 103 emendamenti, chiederemmo una proroga", sono state le parole del Senatore Parrini.