Tunisia: deputato Ayari annuncia sciopero fame per protesta

(ANSA) - TUNISI, 08 SET - Il deputato indipendente Yassine Ayari, primo caduto sotto la scure della revoca dell'immunità parlamentare in Tunisia dopo il colpo di mano del presidente Kais Saied, ha iniziato lo sciopero della fame in carcere.

Ayari, che si trova in cella dal 30 luglio per scontare una condanna di un tribunale militare a due mesi per offesa alle forze armate, protesta contro un nuovo procedimento avviato nei suoi confronti dalla giustizia militare a causa dei suoi post sui social contro le mosse del presidente. Lo ha annunciato il suo partito Amal wa Âamal (Speranza e Lavoro) in un comunicato nel quale Ayari considera quanto avvenuto il 25 luglio e nei suoi confronti una "grave violazione della libertà di espressione" e critica "il coinvolgimento dei tribunali militari per soffocare la voce dei civili".

La decisione di iniziare lo sciopero della fame, secondo il suo partito, è motivata anche dalla negazione ingiustificata di un'istanza di liberazione, sebbene in possesso di tutte le condizioni richieste. Inoltre, denuncia Amal wa Aamal, lo stato di salute di Ayari è peggiorato nonostante la presentazione di un certificato medico attestante la necessità di una dieta alimentare specifica" e la corrispondenza a lui indirizzata non gli è stata consegnata nel tentativo di isolarlo dal mondo esterno. Il partito ha anche riferito che Ayari e altri detenuti nel carcere di Mornaguia a Manouba - Tunisi, non sono stati vaccinati contro il covid, nonostante gli impegni presi dalle autorità competenti. (ANSA).