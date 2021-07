Di Maio, si completi legislatura o Italia non è credibile

"Mi auguro che si possa completare la legislatura perché altrimenti l'Italia apparirà agli altri Paesi non credibile e non affidabile". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde a Nunzia De Girolamo che a Sorrento gli ha chiesto se si arriverà al 2023. "Dobbiamo essere credibili per ottenere i fondi, se l'Italia prende impegni e si dimostra instabile - ha aggiunto - a pagare saranno i cittadini, non i politici".