Covid, Mattarella: 'Sulla buona strada ma non ancora al traguardo'

Per l'uscita dalla pandemia "siamo sulla buona strada, ma non ancora al traguardo", ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Università Statale di Milano.

"Non è stato uno stress test straordinario solo per l'università, lo è stato per tutti, in ogni parte del mondo ed è bene mantenere alta l'attenzione su quanto avvenuto soprattutto perché quando l'emergenza sarà alle nostre spalle sarà bene non cancellarla dal ricordo, tenerla sempre presente per ricavarne alcuni criteri di comportamento", ha detto ancora Mattarella. "Una delle esperienze che questa drammatica fase dalla quale stiamo cercando di uscire" è che "ognuno ha bisogno degli altri, ciascuno di noi ha avuto bisogno di tutti gli altri e viceversa, e questo è un criterio che speriamo non venga rimosso. Non lo sia a livello di relazione tra le persone, e neanche nelle relazioni tra gli Stati. E' un insegnamento che sarà bene custodire e mettere a frutto".

"Da queste riflessioni sulla pandemia emerge anche il senso del valore della ricerca e della riflessione critica - ha detto Mattarella -. Il rettore ha sollecitato una riflessione sulla governance dei nostri atenei, per pervenire a modelli adeguati per efficienza e aderenza ai tempi che attraversiamo, in linea con quanto detto dalla ministra Messa. Ed è la linea che ha attraversato la lectio magistralis del professor Dionigi". Ha poi sottolineato come "in questa stagione è emerso agli occhi di tutti il valore della scienza e della ricerca. Non saremo mai abbastanza grati al mondo della scienza per la velocità e l'impegno con cui hanno consegnato all'umanità gli strumenti per sconfiggere la pandemia".

Il presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020/2021. Ad accoglierlo al suo arrivo il rettore dell'ateneo, Elio Franzini, il ministro dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

IL VIDEO

Al termine della cerimonia all'Università Statale il presidente Mattarella all'aeroporto di Linate per l'inaugurazione della nuova area imbarchi. Il rinnovamento dell'aeroporto di Linate "è una prova del fatto che il nostro paese durante la pandemia non è stato né inerte né passivo. L'Italia ha reagito con saggezza anche coltivando le ragioni della resilienza e pensando al futuro post pandemia", ha detto Mattarella. "Questo aeroporto ne è un esempio e dimostrazione - ha aggiunto - perchè non ritorna alle condizioni passate ma presenta un'immagine totalmente nuova e adatta al futuro", quindi è "un'opera di grande rilievo e importanza".

Durante la pandemia, "il traffico aereo è stato talmente compresso da giungere quasi all'azzeramento e questo pone per le istituzioni un'esigenza e un obbligo di attenzione per l'importanza che il trasporto aereo riveste". "Si richiede attenzione per sorreggere e incentivare la ripresa del trasporto aereo, dei trasporti in generale e del turismo".