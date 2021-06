Mattarella, sostenere e incentivare trasporti e turismo

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Durante la pandemia, "il traffico aereo è stato talmente compresso da giungere quasi all'azzeramento e questo pone per le istituzioni un'esigenza e un obbligo di attenzione per l'importanza che il trasporto aereo riveste": lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione della nuova area imbarchi dell'aeroporto milanese di Linate, aggiungendo che "si richiede attenzione per sorreggere e incentivare la ripresa del trasporto aereo, dei trasporti in generale e del turismo".

