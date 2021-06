Salvini: 'Con Draghi condivisione, parlato fisco e giustizia'

Con Draghi "abbiamo perso di vista l'orologio. Un'ora e mezzo di confronto su tanto se non su tutto. Sostanziale condivisione e soddisfazione per quello che si sta facendo. Stiamo dando agli italiani ottimi risultati: abbiamo parlato della riforma del fisco e della giustizia e del senso dei referendum. Scuola, Europa, banche, disabilità: un confronto a 360 gradi, utile e da tenere di frequente per arrivare a una crescita più sostenuta". Lo dice Matteo Salvini all'uscita da Palazzo Chigi.

È iniziata la riunione tra Matteo Salvini e i ministri e i sottosegretari della Lega, convocata al termine dell'incontro del leader leghista con il premier Mario Draghi.