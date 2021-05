Letta, l'elezione del presidente della Repubblica è lontana

"Gennaio è talmente lontano che non sono in grado di dire in questo momento", cosa accadrà in occasione della elezione del presidente della Repubblica. Così il segretario del Pd Enrico letta, conversando con i giornalisti a Bruxelles. "Quello che è certo è che questo governo, giorno per giorno e settimana per settimana, deve essere fondamentalmente il governo del delivery, il governo che consegna, che fa le cose", ha aggiunto Letta, precisando che "il concetto essenziale che noi auspichiamo è la continuità di governo".

Letta ha poi sottolineato che "lavoriamo in modo convinto a favore che le riforme vengano applicate". "Dopodiché - ha proseguito, gennaio sarà un'altra partita, l'affronteremo secondo, come sempre, lo spirito migliore per trovare le migliori soluzioni".