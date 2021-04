Comunali: Bologna, domani Conti scioglierà la riserva

(ANSA) - BOLOGNA, 18 APR - Domani pomeriggio alle 18.30 la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti (Italia Viva) dirà in una diretta Facebook cosa ha intenzione di fare rispetto a una sua candidatura alle primarie del centrosinistra Bologna. "Ho riflettuto e lavorato. Ho ascoltato e letto ogni osservazione, ogni critica, ogni incoraggiamento. Ho molte cose da dire. Con immenso rispetto e non poco travaglio, sento il bisogno di spiegare le mie scelte e le mie decisioni nel modo più comprensibile e chiaro possibile, in questi tempi così difficili e sofferti per le nostre città. Ho pensato di farlo di persona: non potendo stringere le mani e guardare negli occhi tutti coloro che, in qualche modo, desiderano conoscere le mie intenzioni, lo farò qui, su questa pagina, domani, 19 aprile alle 18.30", scrive Conti.

Era stato Matteo Renzi a lanciarla come possibile candidatura, nel momento in cui in lizza c'erano gli attuali assessori del Comune di Bologna Matteo Lepore e Alberto Aitini, entrambi del Pd. Lei si era presa un po' di tempo per decidere.

Domani la riserva sarà sciolta.