Polizia, nel 2020 controllate 6 mln persone, 24mila arresti

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Quasi 6 milioni di persone controllate, 23.921 delle quali arrestate e 121.536 denunciate, quasi 4,9 milioni di chiamate al 113, 13.424 al giorno, 9 al minuto. Sono i numeri di un anno di attività della Polizia che oggi celebra il 169esimo anno dalla fondazione. Un compleanno in forma ridotta, per il secondo anno consecutivo, a causa dell'emergenza coronavirus. Nel corso della giornata il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, accompagnata dal capo della Polizia Lamberto Giannini, deporrà una corona d'alloro al sacrario dei caduti nella Scuola superiore di polizia e successivamente consegnerà la medaglia d'oro conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla bandiera.

Quanto al contrasto alla criminalità organizzata, nel 2020 sono stati arrestati 38 latitanti, di cui uno inserito nell'elenco di massima pericolosità. 849, invece, i soggetti arrestati per associazione di tipo mafioso o reati connessi. I beni mobili e immobili sequestrati sono stati un migliaio per un valore di oltre 245milioni mentre quelli confiscati sono stati 540 per un valore di 224 milioni.

Le indagini sul terrorismo di matrice religiosa hanno invece portato all'arresto di 7 persone mentre sono 59 quelle allontanate dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato. 13 arresti e 869 denunce invece hanno colpito appartenenti all'area anarco-insurrezionalista mentre sono 17 gli antagonisti e 14 gli estremisti di destra arrestati. Le attività d'indagine su questo fronte si sono concentrate anche sugli episodi di cyberterrorismo: 18 le persone arrestate, 509 gli attacchi ai sistemi informatici di strutture nazionali di rilievo strategico e 85 spazi web bloccati perché veicolavano contenuti illeciti relativi alla propaganda islamica.

Nonostante il 2020 sia stato caratterizzato dall'emergenza dovuta alla pandemia, si sono comunque svolte 11.378 manifestazioni in tutta Italia, la maggior parte delle quali su temi politici o sindacali. In 331 occasioni ci sono stati problemi di ordine pubblico che hanno portato all'arresto di 87 persone e 3.718 denunce, mentre sono 182 i poliziotti rimasti feriti. (ANSA).