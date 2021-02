Congo: Decaro, Comuni uniti manifestano vicinanza a famiglie

(ANSA) - BARI, 23 FEB - "All'indomani di un'esecuzione che ha scioccato l'intera nazione oggi i Comuni italiani manifestano uniti la loro partecipazione alle famiglie che hanno perso i propri cari e l'appartenenza al Paese del quale Attanasio e Iacovacci sono stati, fino all'ultimo, leali servitori". Lo afferma il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro che in una nota sottolinea che da questa mattina le bandiere sulle facciate di Palazzo di Città, del Palazzo della Città metropolitana e del Comando della Polizia locale di Bari sono esposte a mezz'asta in segno di lutto per l'omicidio dell'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, carabiniere della sua scorta, e di Mustapha Milambo, l'autista che li accompagnava. "In questo modo - sottolinea la nota - la città di Bari e l'Area metropolitana aderiscono all'appello lanciato ieri da Anci". (ANSA).