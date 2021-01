Quello di oggi potrebbe essere il giorno della verità per un eventuale governo 'Conte ter'. Al Quirinale infatti è la volta dei partiti. E, forse, dopo che il presidente della Repubblica, Sergio Matarella, avrà ascoltato le delegazioni dei vari gruppi Misti di Camera e Senato, di Italia Viva, di Leu e del Pd, il quadro per una soluzione della crisi di governo, aperta dallo strappo di Renzi, potrebbe cominciare a farsi un po' più chiaro.

Questo il film della giornata minuto per minuto:

Ore 9.10 - Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, dopo aver annunciato ieri sera di voler aderire al nuovo gruppo degli 'Europeisti' per dare una mano alla nascita del 'Conte ter', di prima mattina ci ripensa e avverte che una telefonata prima con Berlusconi e poi Salvini lo hanno convinto a fare un passo indietro. Ufficialmente spiega che lo ha fatto perché non ha ricevuto 'adeguate garanzie' da Conte sui temi della giustizia, ma a Palazzo Madama i dubbi restano.

Ore 10.25 - "Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo", "prendiamoci cura dell'Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura", scrive su Facebook il segretario Dem Nicola Zingaretti

Ore 10.30 - Il gruppo delle Autonomie va al Quirinale e dice sì ad un eventuale 'Conte ter'

Ore 10.50 - E' la volta del gruppo Misto del Senato presieduto da Loredana De Petris, accompagnata dal leader di Leu Pietro Grasso, che ribadisce il sostegno a Conte. "Riteniamo indispensabile e necessario costruire intorno a lui" rinforzando e allargando la maggioranza

Ore 11.00 - Arriva al Colle la componente del Misto-Radicali +Europa con Emma Bonino che conferma il no ad un nuovo governo guidato da Conte e propone una maggioranza 'Ursula', cioè una maggioranza più ampia come quella che nella Commissione Ue sostiene Ursula Von Der Leyen".

Ore 11.30 - Il gruppo Misto della Camera dice, con il deputato Manfred Schuullian, che punta a "un governo stabile con maggioranza solida". Mentre Bruno Tabacci della componente Centro democratico parla della "necessità" di un reincarico a Conte.

Ore 11.50 - Quindi tocca agli 'Europeisti - Maie' che, essendosi appena costituiti al Senato, fanno il loro esordio al Colle con una delegazione composta da Ricardo Merlo, Andrea Causin e Gregorio De Falco. Ovviamente il loro "punto di riferimento" per il prossimo Esecutivo è "il premier Conte".

Ore 12. 10 - Questa parte delle consultazioni si interrompe. Riprenderà nel pomeriggio con le delegazioni di Leu, di Italia Viva e del Pd

Ore 12.25 - Governo: Merlo (Maie),allargare maggioranza senza esclusioni - "Non pensiamo a una campagna per allargare il nostro gruppo. Parliamo con tutti per allargare la maggioranza senza escludere nessuno". Lo ha detto Ricardo Merlo del Maie al termine dell'incontro con il presidente Mattarella rispondendo a un cronista che gli ha chiesto se stia continuando il "suo proselitismo".

Ore 12.28 - Bonafede, fondi Recovery legati a riforme giustizia. Si conoscono alcuni dei passaggi più significativi della Relazione sullo stato della Giustizia trasmessa ieri sera dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il cui voto da parte del Parlamento (che dopo le dimissioni di Conte non ci sarà) era atteso come il 'banco di prova' per la tenuta del Governo. Non soltanto gli investimenti richiesti dal Ministero della Giustizia, ma l'intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà scrutinato tenendo conto della capacità di affrontare con riforme normative, investimenti e misure organizzative i problemi del processo civile e penale e di apprestare un'efficace prevenzione della corruzione".E' uno dei passaggi più significativi della Relazione sullo stato della Giustizia che il ministro Alfonso Bonafede ha trasmesso alle Camere.

Ore 12.34 - Europeisti, avanti con Conte per la stabilità. "La nostra delegazione ha presentato al presidente Mattarella la richiesta di una rapida soluzione della crisi di governo aperta dopo l'uscita dalla maggioranza di Italia Viva. Il gruppo Europeisti-Maie-Cd sostiene il presidente Conte e non ha nessuna preclusione nei confronti delle forze che hanno sostenuto l'attuale governo". Lo dichiara Raffaele Fantetti, presidente del gruppo Europeisti-Maie-Cd al Senato.

Ore 13.04 Governo: Bonaccini, giusto partire da ipotesi di Conte ter. "Giusto partire dall'ipotesi e dalla proposta di un 'Conte ter' e ci sia una maggioranza che lo sostenga più larga di quella di oggi, altrimenti" si ha "un Governo ostaggio di ricatto parlamentare quotidiano". Così il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a 'L'Aria che tira' su La7.