Cremlino, 'video su palazzo di Putin è fake news di qualità'

"Non c'è bisogno di spiegazioni. Pochi giorni fa, quando questo materiale è stato pubblicato, abbiamo detto che non era vero, che qualsiasi insinuazione che il presidente abbia qualcosa a che fare con qualsiasi bene a Gelendzhik non è vera, è semplicemente una bugia". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo a una domanda sull'inchiesta di Navalny sul presunto 'palazzo segreto' di Putin. "E' un lavoro di taglia e incolla, un falso di alta qualità che raccoglie un sacco di visualizzazioni", ha detto Peskov ai giornalisti quando gli è stato chiesto se il Cremlino vorrebbe offrire la sua spiegazione riguardo al film di Navalny in modo che la gente non abbia più domande su questo argomento.

Peskov ha anche dato una risposta negativa quando gli è stato chiesto se Putin usi questo palazzo o l'abbia visitato. "No", ha detto Peskov. Lo riporta Interfax.