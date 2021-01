Il Papa in copertina di Vanity Fair, 'per il 2021 messaggio di speranza'

Il settimanale di moda, bellezza, lifestyle, dedica la copertina del nuovo numero in edicola a Papa Francesco e declina il suo invito, "Fratelli Tutti", che è anche il titolo della sua ultima Enciclica, nelle lingue più diffuse al mondo. "'Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo diventare una grande famiglia umana'. E' il messaggio che ci affida Papa Francesco - si legge sulla copertina del giornale - per affrontare il 2021 con amore e speranza".

Sul sito di Vanity Fair c'è poi in apertura un contributo sul messaggio del Papa, relativo alle sfide da affrontare insieme in questo 2021, firmato da Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani.