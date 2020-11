Vescovi umbri, catena di preghiera per card, Bassetti

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - Il presidente della Conferenza episcopale umbra mons. Renato Boccardo, insieme con i vescovi della regione, invita "la comunità cristiana a formare una intensa catena di preghiera per chiedere il conforto e l'assistenza divina per il cardinale Gualtiero Bassetti, invocando l'intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino, particolarmente cara" al porporato.

"La preghiera - afferma monsignor Boccardo - raggiunga anche tutti i malati, le loro famiglie e gli operatori sanitari e chieda che la situazione difficile che stiamo affrontando non esasperi gli animi e generi manifestazioni violente di protesta, salvaguardi il lavoro, garanzia necessaria per la vita delle famiglie, e susciti cammini di solidarietà, di giustizia e di pacificazione". (ANSA).