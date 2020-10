Card. Bassetti positivo al Covid

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale Italiana, è risultato positivo al tampone per il Covid.

"Il cardinale vive questo momento con fede, speranza e coraggio - comunica la Cei -. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Nel frattempo, sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti".

Il porporato si trova nella sua abitazione di Perugia ed è senza febbre, secondo quanto riferito all'ANSA dal presidente della Conferenza episcopale umbra monsignor Renato Boccardo che ha definito la situazione "non preoccupante". "Il cardinale Bassetti - ha spiegato ancora il presule - è solo un pò affaticato ma non presenta sintomi particolari".

Dal punto di vista clinico, il presidente della Cei è seguito dai medici dell'ospedale di Perugia. (ANSA).