Comunali: Matteo Salvini in Sardegna giovedì 22

(ANSA) - CAGLIARI, 15 OTT - Il leader della Lega Matteo Salvini sarà in Sardegna giovedì prossimo, 22 ottobre, per sostenere i candidati sindaci del centrodestra alle Comunali in programma il 25 e il 26 del mese, quando andranno al voto 156 amministrazioni dell'Isola tra le quali un solo capoluogo fi provincia, Nuoro. Lo annuncia all'ANSA il deputato e coordinatore del Carroccio nell'Isola Eugenio Zoffili. Ancora da definire i dettagli della visita. Presumibilmente il senatore ed ex ministro dell'Interno parteciperà a incontri elettorali in due dei quattro centri al voto con più di quindicimila abitanti: a Porto Torres e Nuoro dove, per il centrodestra, corrono per la poltrona di primo cittadino rispettivamente Alessandro Pantaleo e Pietro Sanna. (ANSA).