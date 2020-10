Casellati, troppi dl omnibus e Dpcm senza voto delle Camere

"La Costituzione dice che le Camere sono il centro dell'azione legislativa e il Parlamento l'interlocutore primo e insostituibile del Governo". Lo dice la presidente della Camera Elisabetta Alberti Casellati secondo cui "pesa, certamente, l'avere gestito tutte le fasi dell'emergenza con un ricorso esagerato a DPCM, emanati senza preventiva consultazione con un voto del Parlamento. Ma su cui grava, soprattutto, il ricorso troppo frequente a dl dal contenuto 'omnibus', per di più blindati dal Governo con il voto di fiducia, sui quali un ramo del Parlamento finisce per non toccar palla".