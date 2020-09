Scuola: Salvini, milioni famiglie non porteranno nessuno

"Non accompagnerò i miei figli a scuola perché sono lontano per lavoro. Però ci sono milioni di famiglie che, per colpa di un Governo che ha perso mesi di tempo, non accompagneranno nessuno a scuola. Mancano 60mila insegnanti, mancano 20mila aule, mancano i bidelli, mancano le mense". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Lucera (Foggia) dell'avvio dell'attività scolastica.