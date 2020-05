Bufera Procure: Salvini, azzerare Csm

"Non sono un complottista ma leggo le intercettazioni contro di me da magistrati di altissimo livello e mi domando se è normale". Così Matteo Salvini a Rainews 24 alla domanda se c'è un piano della magistratura contro la Lega. "Che cosa si aspetta ad azzerare il Csm e a procedere per sorteggio? Ho tale stima per Mattarella che non mi permetto di chiedere nulla, è sotto i suoi occhi e sotto quelli di 60 mln di italiani che un conto è l'indipendenza della magistratura, un altro è amministrare per motivi partitici l'esercizio della magistratura".

Salvini ha poi presentanto un disegno di legge di riforma fiscale della Lega, insieme a Armando Siri: "Basta con la giungla delle aliquote e delle detrazioni: la proposta della Lega è la flat tax, pagare meno per pagare tutti". "Il nostro obiettivo, con questi 46 articoli - spiega Armando Siri - è fare una riforma generale del fisco, che prevede il taglio delle tasse. Oggi se vuoi fare straordinario lo Stato oggi ti punisce. Il nostro obbiettivo è creare lavoro e aiutare gli investimenti". "Vogliamo portare in Parlamento una riforma coraggiosa: se non tagliamo le tasse ai cittadini e alle imprese non c'è possibilità di crescita", ha detto Siri.

Sul recovery fund, il leader della Lega ha detto che "come San Tommaso prima di entusiasmarsi sul fondo europeo vorremmo sapere per prima cosa quando arriva, visto che l'emergenza è adesso, quindi capire i tempi. Poi, come dice Dombrovskis dice che questi soldi arrivano dopo le riforme, vorrei sapere se c'è una nuova Fornero, o una nuova patrimoniale. Quindi sapere i tempi e le condizioni".

Poi ancora in vista della decisione sulle riaperture tra Regioni dal 3 giugno, ha spiegato che "prima si riparte in sicurezza tutti meglio è, già dal 3 giugno. Si rischia una seconda strage, quella sociale ed economica e siccome i dati sono positivi prima si riparte meglio è, se poi altre regioni sono da tempo senza morti possono aprire ancora di più".